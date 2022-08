LA GAZZETTA DELLO SPORT: “Ferraro, ieri sopralluogo a Ragalna. Il programma degli allenamenti. Alloggio squadra a Belpasso”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Gazzetta dello Sport’ in rassegna

Il tecnico Giovanni Ferraro (qui la scheda di presentazione) è già a Catania. Manca solo l’annuncio ufficiale. Lunedì con il D.S. Laneri ed il preparatore atletico Gaetano Toto, anch’esso proveniente dall’esperienza vincente di Giugliano, ha effettuato un sopralluogo al ‘Totuccio Carone’ di Ragalna, impianto che ospiterà la prima parte della preparazione precampionato e dove, dal 3 agosto, si allenerà il gruppo rossazzurro. “Questo il programma stilato dallo staff tecnico dal 3 al 13 agosto: doppia seduta quotidiana di allenamento, al mattino dalle ore 9.30 in avanti e nel pomeriggio dalle 16.30 in poi. A cavallo di Ferragosto due giorni di pausa per riprendere con gli stessi orari, dal 16 agosto”. I calciatori si alleneranno “sul sintetico per gli esercizi con il pallone, mentre la fase di potenziamento fisico e pesi verrà effettuata nella funzionale palestra che è stata attrezzata all’interno dell’impianto”. La piscina olimpionica che si trova dirimpetto il ‘Totuccio Carone’ verrà utilizzata “per le sedute di lavoro programmate in acqua. Il gruppo alloggerà all’hotel La Fenice a Belpasso, poco distante dal centro sportivo di Ragalna”.

