LA GAZZETTA DELLO SPORT: “Ieri doppia seduta di allenamento. Dopo il 23 agosto trasferimento ad Aci Castello?”

Bocche cucite e porte chiuse a Ragalna. Il Catania continua a lavorare agli ordini di mister Ferraro per presentarsi nelle migliori condizioni possibili in vista delle prime partite ufficiali. “Doppia seduta di allenamento ieri per il gruppo rossazzurro. Al mattino, lavoro in piscina, nel pomeriggio al ‘Carone’ lavoro con la palla”, riporta l’edizione locale del quotidiano La Gazzetta dello Sport. Il Catania resterà a Ragalna “fino al prossimo 23 agosto, dopo dovrebbe trasferirsi per gli allenamenti sul sintetico di Aci Castello – si legge –, in attesa dell’impianto di Nesima”. Al momento “non appare vicina la soluzione Torre del Grifo, anche se la dirigenza etnea continua a lavorare a fari spenti per tornare nella casa rossazzurra”.

