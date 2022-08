LA GAZZETTA DELLO SPORT: “Catania, conferme su Lorenzini. Anche Boccia verso il trasferimento”

Il Direttore Sportivo del Catania “ha confermato l’arrivo di un altro ex – riporta l’edizione locale del quotidiano La Gazzetta dello Sport –, si tratta del difensore centrale Filippo Lorenzini, 187 cm, di potenza e tecnica. L’anno scorso era aggregato al Catania di Baldini”. Lorenzini, come riportato ieri, dovrebbe firmare un biennale. La società rossazzurra, dunque, sta per piazzare un altro grande colpo. In entrata si attende ancora il completamento di altre operazioni. Tra queste gli attaccanti Giuseppe De Luca, già svincolato dalla Triestina, e Manuel Sarao, che sta limando “gli ultimi adempimenti burocratici per svincolarsi dal club umbro” e si appresta a tornare a Catania. Verso il trasferimento in Sicilia anche il terzino destro ventenne Aniello Boccia, giocatore che mister Ferraro conosce bene per averlo avuto nel gruppo vincente di Giugliano la scorsa stagione e tesserato attualmente per la Juve Stabia.

