MERCATO – Ex rossazzurri: Rosaia, scatto decisivo del Gubbio. Ceccarelli all’Avellino

Accostato nei giorni scorsi dalla stampa toscana alla Lucchese e, prima ancora, proposto al Catania per un eventuale ritorno, il centrocampista Giacomo Rosaia sta per accasarsi altrove. Secondo informazioni raccolte da tuttoc.com, per l’ex calciatore rossazzurro si registra lo scatto decisivo del Gubbio, club che ha di recente trovato l’accordo per la risoluzione del contratto con Manuel Sarao, già a Ragalna per vestire nuovamente la maglia del Catania. A proposito dei giocatori che nel corso della stagione scorsa hanno indossato la casacca rossazzurra, l’esterno offensivo Tommaso Ceccarelli firma un biennale con l’Avellino. A gennaio fu uno dei pochi a lasciare la Sicilia, trasferendosi alla Juve Stabia. Adesso Ceccarelli ha deciso di rimanere in Campania ma di sposare il progetto irpino, puntando alla vittoria del prossimo campionato di Serie C.

