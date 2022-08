LA SICILIA – Litteri: “Sono carico come non mai”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Martedì Gianluca Litteri è atterrato a Catania di buon mattino. “Prima di chiudersi – col suo procuratore D’Amico, in serata, dopo le 20 – a Belpasso in hotel, ha avuto il tempo (e soprattutto la ferma volontà) di fare un salto a casa sua”. Alla Civita gli amici lo hanno accolto calorosamente. “Il suo amico di sempre, il regista e attore Amleto Monteforte (una comparsa in ‘Johnny Stecchino’, in ‘Storia di una Capinera’, ma anche negli episodi della saga di Montalbano) ha già postato il selfie con la scritta: «Finalmente un catanese doc che giocherà nel Catania. Bentornato a casa, Gianluca»”. Agli amici di sempre l’attaccante ha confidato: «Sono carico come non mai. Aspetto questo momento. Prima parlo con la società e poi spero che tutto si possa evolvere per il meglio». Litteri è pronto a scendere di categoria rispettando il progetto del club che ha dato anche spazio “alle origini catanesi di alcuni volti nuovi”.

