LA SICILIA: “Primi tesseramenti ufficiali. Centrocampo, nessuna buona nuova per Rosaia. Si discute con Bani”

Sabato la società rossazzurra ha ufficializzato gli arrivi di Giuseppe Giovinco, Francesco Lodi, Simone Pino e Giulio Frisenna. Mentre si va avanti con i tesseramenti di chi è già presente in ritiro, “le ultime novità portano a un accordo ormai chiuso con l’attaccante De Luca, la ‘zanzara’ che il Catania inseguì anche ai tempi della Serie A – si legge –. Poi tornerà anche il centravanti Manuel Sarao che sembra davvero vicinissimo alla firma. Per il centrocampo si discute con Cristiano Bani”, classe 1999 che si è svincolato dal Siena. “Primo anno in D impiegato 17 volte, nella successiva stagione in C il ragazzo è stato schierato in 23 occasioni. Un profilo giovane ma già esperto quanto basta per via della trafila giovanile vissuta a Empoli e dell’esperienza accumulata nella Pro Vercelli e nel Chieri. Nessuna buona nuova per Rosaia, ex rossazzurro che sarebbe rimasto volentieri alla base, ma che per ora non sembra sia in cima ai pensieri della nuova dirigenza”.

