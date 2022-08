LA SICILIA – Savanarola (Acireale): “Tutti aspettano in città la partita col Catania, ce la giocheremo a testa alta”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Giuseppe Savanarola, 36enne capitano dell’Acireale per la quinta stagione consecutiva con la maglia granata, pensa già alle insidie del prossimo campionato ed al match col Catania: “Il Catania farà una squadra importante per vincere subito. I rossazzurri avranno una marcia in più, ma attenzione anche a squadre come Lamezia, Trapani, Cavese. In molte si daranno battaglia fino alla fine. Contro il Catania ritorna un derby che non c’è da tanto tempo, in città c’è fermento, tutti aspettano questa partita. La rivalità è accesa, siamo della stessa provincia, noi sappiamo di essere una squadra importante e dovremo essere pronti per giocarcela a testa alta”.

