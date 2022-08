MERCATO: Catania, si avvicina il tesseramento di Agostinho

Cresciuto nelle giovanili del Luna Oberkorn (2016) e del FC Differdingen, società lussemburghesi, l’attaccante portoghese classe 2004 Arlindo Barbosa da Silva, meglio noto come Agostinho, potrebbe essere tesserato nelle prossime ore dal Catania. Il ragazzo di proprietà del Sassuolo si sta già allenando con i rossazzurri e sarebbe il tassello mancante relativo al reparto offensivo. Ricopre il ruolo di esterno d’attacco. Dopo Michele Forchignone, dunque, un altro ragazzo di proprietà del club neroverde in via di tesseramento ai piedi dell’Etna. Si tratterebbe del settimo innesto per il settore avanzato.

