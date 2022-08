MERCATO – Ex rossazzurri: è fatta per Curiale al Messina

L’ex attaccante del Catania Davis Curiale ha trovato nuova sistemazione dopo l’esperienza alla Vibonese culminata con la retrocessione in Serie D. Il ragazzo si allena da giorni con il Messina, l’accordo per il trasferimento alla corte di Gaetano Auteri è stato raggiunto. Nelle scorse settimane si era proposto al Catania per affrontare il campionato di D con la squadra rossazzurra a cui è rimasto tanto legato, ma la società etnea non ha avviato alcuna trattativa. Curiale si appresta a firmare un contratto di durata annuale.

