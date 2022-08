MERCATO: altro pezzo da novanta per l’attacco? Laneri non perde di vista Litteri

Lo scorso 27 luglio vi avevamo anticipato l’ipotesi Gianluca Litteri, 34enne attaccante ora svincolato. La punta catanese ha avuto sempre il sogno nel cassetto di rappresentare la squadra dell’Elefante e la dirigenza rossazzurra non ha smentito la possibilità di un suo approdato alle pendici dell’Etna. Profilo valutato ancor prima che il Catania formalizzasse il trasferimento di Giuseppe De Luca e fosse vicinissimo a Manuel Sarao, in un primo momento si pensava che Litteri venisse considerato alternativamente a quest’ultimo. Invece il Catania, d’accordo con mister Giovanni Ferraro, non ha perso di vista Litteri e potrebbe inserirlo in organico consegnando al tecnico di Vico Equense un altro pezzo da novanta per il reparto avanzato (dovrebbe arrivare anche un nuovo esterno offensivo).

