SERIE D – Massimino (Pres. Licata): “Il Catania sa che non si vince solo con il nome, Laneri e Ferraro scelte top”

Enrico Massimino, numero uno del Licata, ai microfoni di goalsicilia.it commenta l’iscrizione del Catania al campionato di Serie D. La squadra gialloblu affronterà proprio gli etnei: “Il prossimo per noi sarà il quarto anno di Serie D, in questi anni di Covid siamo andati avanti con grandi ed enormi sacrifici, giocare in questo stadio sarà una bella vetrina, una sorta di premio. Se il Catania vincerà il campionato? Non c’è nessuno che vince solo con il nome ma loro questo lo sanno. Leggo come si stanno muovendo e lo stanno facendo bene, con grandi scelte a partire da quella del direttore Laneri, un top per la categoria e quella di mister Ferraro che ha vinto il campionato lo scorso anno al Giugliano”.

