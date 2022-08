MERCATO: Sarao-Catania, c’è l’accordo. Pronto un contratto biennale

In queste ore Manuel Sarao sta risolvendo il contratto che lo lega al Gubbio. Poi sarà la volta del trasferimento a Catania. Il 32enne attaccante milanese, che ha già vestito la maglia rossazzurra nella stagione 2020/21 siglando 8 reti nel campionato di Serie C, si appresta a sottoscrivere il nuovo accordo di durata biennale con la società etnea sulla base di circa 100mila euro a stagione. Intesa raggiunta. “Con un progetto realmente serio e solido, verrebbe a Catania di corsa – aveva sottolineato il procuratore di Sarao due mesi fa ai microfoni di TuttoCalcioCatania.com –. Lui è andato via a causa delle problematiche societarie perché in estate c’erano sensazioni poco positive, con una situazione mai realmente chiara e limpida. Si parlava sempre di voler sistemare le cose ma i fatti hanno dimostrato tutt’altro. Purtroppo bisogna sempre considerare che si tratta di giocatori di Serie C che non prendono milioni e tutti hanno delle esigenze personali che vanno dal dover mantenere una famiglia al pagare l’affitto o il mutuo della casa per cui l’assenza di uno stipendio regolare diventa davvero un grosso problema. Avendo avuto questa sensazione a malincuore Sarao ha preferito andar via, altrimenti sarebbe rimasto a vita qui a Catania”.

