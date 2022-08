MERCATO – Stampa emiliana: “Forchignone ha preferito Catania alla Primavera del Sassuolo, operazione nota dal 18 luglio”

Mercoledì 3 agosto è scattato il ritirodi Ragalna, ma a Sassuolo la notizia del trasferimento della giovane promessa Michele Forchignone al Catania – con la formula del prestito – era già nell’aria dal 18 luglio scorso, secondo quanto riporta canalesassuolo.it. “L’ala sinistra classe 2003 – si legge – ha preferito la Serie D alla Primavera da fuoriquota: e in quarta serie giocherà con l’ambizioso Catania, che ha intenzione di tornare nei professionisti prima possibile”.

I colleghi emiliani lo descrivono come un “esterno brevilineo e molto bravo nel puntare l’uomo”, ed ha militato nel Sassuolo “fin dall’Attività di Base: va menzionata però la lunga parentesi triennale al Carpi, dall’Under 15 all’Under 17, dove ha giocato anche in Berretti da sottoetà. Tornato nel 2020 per rinforzare l’Under 18 di Pensalfini, è stato poi promosso in Primavera, dove si è alternato con Asan Mata nel ruolo di ala sinistra nel 4-3-3 di Bigica”. E’ stato capace di incidere in maniera particolare “sia in Under 18 che in Primavera”.

