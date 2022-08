MERCATO – Stampa Triveneto: “Rapisarda, sorpasso Catania. Su De Luca gli etnei ed il Cerignola”

Secondo quanto riportano i colleghi di trivenetogoal.it, il Catania sembra essere balzato il pole per il terzino Francesco Rapisarda, attualmente privo di vincoli contrattuali dopo avere concluso l’esperienza alla Triestina. “Rapisarda è stato trattato a lungo dal Trento – si legge –, senza che si arrivasse a una fumata bianca. La distanza fra domanda e offerta non si è mai ridotta e adesso sullo sfondo irrompe il Catania. Proposta formulata all’ex Triestina, che potrebbe accettare”. Viene fatto riferimento, inoltre, ad un interesse manifestato per l’attaccante Giuseppe De Luca, che “può lasciare la Triestina entro la fine del mercato di agosto. Su di lui, oltre al Cerignola, si è mosso il Catania“. Aggiungendo che “difficilmente il giocatore prenderà in considerazione queste due destinazioni. La società lo ha messo in lista d’uscita, ma la situazione è tutt’altro che di semplice risoluzione”. Vedremo. Il Catania non molla la presa.

