VERSO SANCATALDESE-CATANIA: Lorenzini pronto a guidare il reparto arretrato

Si avvicina il momento delle scelte di formazione. Detto delle varie opzioni relative al reparto offensivo, vedremo quali soluzioni adotterà mister Ferraro per contrastare gli attacchi della Sancataldese domenica pomeriggio. A guidare la difesa sarà Lorenzini, tornato in Sicilia dopo le ottime impressioni ricavate nella passata stagione in C. Quale compagno di reparto nella linea difensiva a quattro che Ferraro opporrà agli avversari? L’ex Leonzio Ferrara è sicuramente il più esperto, ma attenzione anche all’ipotesi legata ad un eventuale impiego del giovane Castellini. A proposito di Under, Chinnici in ballottaggio sulla corsia di sinistra con il neo acquisto Lubishtani, scuola Inter. A destra, invece, appare favorito su Boccia l’ex Triestina Rapisarda, catanese doc che scalpita per esordire in rossazzurro. Dubbi principalmente a protezione dei legni. Se Bethers non dovesse recuperare in tempo, spazio per Di Benedetto? Quest’ultimo, ex Città di Calatabiano, si allena da tempo a Ragalna ma non è stato ancora ufficializzato dalla società rossazzurra.

