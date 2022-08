UFFICIALE: anche Zeoli, Lele Catania e Tomei nello staff tecnico

112 presenze alle pendici dell’Etna dal 2000 al 2004 e una promozione all’attivo per Michele Zeoli, tra gli indimenticati protagonisti di un Catania “eroico” promosso in Serie B in quel di Taranto. Spesso l’ex difensore rievoca quei momenti bellissimi ed i festeggiamenti nel cuore della notte in un “Cibali” strabordante di gioia per l’impresa compiuta nel catino bollente dello “Iacovone”. Oggi, a distanza di tanti anni, Zeoli torna a Catania e lo fa per ricoprire il ruolo di vice allenatore all’interno dello staff tecnico di mister Giovanni Ferraro.

Da un catanese d’adozione ad un ex rossazzurro nato a Catania, che ha rappresentato i colori rossazzurri qualche anno fa. Parliamo di Emanuele Catania, che dopo avere coronato il sogno di una vita di vestire la maglia dell’Elefante all’età di 38 anni nella stagione 2019/20, fa ritorno alle pendici dell’Etna operando nelle vesti di collaboratore tecnico. Uomo fidatissimo del Direttore Sportivo Antonello Laneri, rieccolo in rossazzurro. Detto di Marco Biagianti nuovo Team Manager, nel corso della conferenza stampa di presentazione di Ferraro, è stata anche annunciata la presenza nello staff del preparatore dei portieri Matteo Tomei, anch’egli un ex Siracusa su cui è pronto a scommettere ad occhi chiusi Laneri, oltre al preparatore atletico Gaetano Toto (ex Giugliano).

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***