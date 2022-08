VULLO (all. Sancataldese): “Vittoria di cuore. Per fortuna non giocheremo tutte le domeniche contro il Catania…”

L’allenatore della Sancataldese Matteo Vullo analizza in questi termini la partita disputata contro il Catania allo stadio “Valentino Mazzola”:

“La storia delle due società è completamente diversa. Apro con la speranza che entrambe le squadre possano raggiungere i loro obiettivi alla fine del campionato. Credo che gli etnei siano di passaggio in questa categoria, la Sancataldese invece non deve farsi illusioni per una partita vinta col Catania il 21 agosto. Abbiamo lavorato per arrivare più o meno pronti da un punto di vista mentale, fisico e tecnico-tattico. L’abbiamo portata a casa con il cuore. Fortunatamente non dovremo affrontare tutte le domeniche il Catania, se no diventa una corrida. Perchè parliamo di una squadra dotata di giocatori di grandissima qualità, trame interessanti, rotazioni a centrocampo, che ha costruito occasioni da gol”.

“Il nostro portiere è stato bravo in un paio di circostanze e il palo ci ha salvati nel primo tempo su una giocata di una qualità estrema su un campo difficile. Nella ripresa forse siamo riusciti ad avere un pò più di palleggio e possesso palla, complice anche qualche cambio da parte loro e una condizione atletica della Sancataldese leggermente migliore. Ma anche nel secondo tempo sono passati due palloni nella nostra area di rigore molto pericolosi dove il Catania sarebbe potuto passare in vantaggio. Noi potevamo essere più incisivi perchè loro lasciavano degli spazi dietro. A volte abbiamo rallentato forse per paura di andare dentro ma, tutto sommato, abbiamo dato al pubblico sancataldese quello che si aspettavano, il cuore. Troppo facile però giocare avendo tante motivazioni contro il Catania, non sono queste le nostre partite mentre i rossazzurri affronteranno proprio questi tipi di gare nel corso della stagione”.

“E’ stata palese la superiorità del Catania nella qualità, però la nostra convinzione e voglia di rendere omaggio al pubblico verdeamaranto ha fatto probabilmente la differenza. Non avere nulla da perdere non fa parte della mia filosofia di vita. Ce la siamo giocata perchè era una partita importante e assumeva un significato ancora maggiore perchè lo slittamento del campionato ci avrebbe imposto di fermarci un mese, invece mercoledì organizzeremo un’altra gara ufficiale. Noi lavoriamo dal 25 luglio e abbiamo bisogno di giocare, completando anche la rosa”.

