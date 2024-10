ASSIST ROSSAZZURRI: il primo realizzato da D’Andrea in questo campionato

Ci si attendevano nuove confortanti risposte da Kaleb Jimenez. A Foggia non sono arrivate, ma il trequartista italo-spagnolo classe 2002 proverà a riscattarsi nelle prossime gare. Al momento resta il calciatore del Catania ad avere effettuato il maggior numero di assist (2) condividendo il dato con Stefano Sturaro – attualmente infortunato – e Armando Anastasio.

La novità è rappresentata dal primo assist realizzato da Filippo D’Andrea. L’ex attaccante dell’Audace Cerignola, ancora a secco di gol in questo campionato, ha avuto il demerito di fallire un calcio di rigore che, magari, avrebbe potuto cambiare la storia di un match pareggiato in extremis dal Catania, con i rossazzurri che hanno anche provato a ribaltare completamente il risultato a Foggia. D’Andrea ha avuto, poi, un’altra occasione per andare a segno, servendo infine a Di Gennaro la palla del definitivo 2-2. Nella speciale classifica di riferimento, insieme al calciatore romano anche Matteo Stoppa e lo stesso Di Gennaro hanno effettuato fino a questo momento un assist.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***