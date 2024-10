QUI CATANIA: lezione di Inglese, ma là davanti servono alternative in zona gol

Primo assist realizzato in questo campionato da Filippo D’Andrea, in attesa dei gol. Pesa l’episodio del calcio di rigore fallito a Foggia, ma l’ex attaccante del Cerignola guarda avanti, speranzoso di depositare al più presto il pallone in fondo al sacco e dare un contributo significativo in fase realizzativa al Catania. Per il momento possiamo ben dire che il reparto offensivo rossazzurro è a lezione di Inglese. Roberto Inglese, infatti, si conferma il migliore finalizzatore della manovra salendo a quota 4 reti in campionato, ma proprio il reparto avanzato vede ancora molto indietro gli altri attaccanti in rosa dal punto di vista realizzativo.

Un solo gol, su rigore, per Adriano Montalto. D’Andrea e Matteo Stoppa non hanno ancora trovato la via della rete. Gabriel Lunetta, schierato anche in attacco ma che Toscano vede principalmente come centrocampista, ha realizzato un gol così come Kaleb Jimenez, trequartista di ruolo. Gianluca Carpani è il secondo migliore marcatore rossazzurro con 2 reti, ma è una mezzala. Si sottolinea l’importante dato che vede tanti differenti calciatori del Catania entrati nel tabellino dei marcatori, ma oggi in attacco si avverte la mancanza sostanziale di alternative concrete in zona gol a Inglese.

Stoppa è un calciatore che in C è andato in doppia cifra in carriera, idem D’Andrea, 16 volte a rete nella passata stagione tra le fila del Cerignola. Montalto, invece, con la maglia della Casertana ha timbrato il cartellino in 12 occasioni lo scorso anno. Il Catania ha ancora ampi margini di miglioramento, ha la possibilità d’incrementare in modo significativo il bottino di reti nelle prossime partite. L’auspicio è che in primis gli attaccanti, che comunque svolgono un lavoro di grande sacrificio per la squadra, diano qualcosa di più in zona gol.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook**