AVV. CARBONE: “La sapienza di Toscano si vede dai dettagli. Campionato livellato verso il basso. Catania, l’importante è essere lì”

L’avvocato Fabrizio Carbone, tifoso, esperto in materia sportiva e componente – tra l’altro – dell’Associazione Catania Rossazzurra, si è espresso così ai microfoni di ‘Calcionate – I Commenti in Casa RossAzzurra’, a Globus Television:

“C’è la sapienza di mister Toscano, il suo curriculum parla chiaro ma si vede dai dettagli. Toscano nel match vittorioso con l’Altamura è riuscito a scardinare la difesa ospite giocando 35-40 minuti di buon calcio con due giocatori assolutamente mobili che potevano agire fra le linee come Stoppa e Jimenez – finti trequartisti – più un attaccante con caratteristiche ideali per questo tipo di gioco come Inglese, che dialoga parecchio con i compagni e fa tanto movimento con dei centrocampisti che tendono ad inserirsi, vedi Carpani che ha messo a segno il secondo gol in campionato, fotocopia del primo”.

“Carpani è un centrocampista che tira da fuori ma anche si inserisce e arriva a rimorchio. Sottolineo che il terzo gol di Inglese è arrivato su assist di Jimenez, i due si trovano e questo è un dato certamente positivo. Il Catania ha giocato benissimo il primo tempo, gestendo il secondo da squadra matura, anche se c’era la possibilità di chiudere la gara sul 3-0, questo rappresenta un ulteriore tassello di maturità ma fa parte di quei processi di formazione e crescita evidenti”.

“Una società seria e strutturata come il Catania Fc avrebbe dovuto evitare la brutta figura a livello nazionale del 9 agosto ma si è trattato di un incidente di percorso, per il futuro non mi pongo il problema delle scadenze da onorare, ma non va taciuto il fatto che doveva essere gestito meglio a livello amministrativo la vicenda relativa alla penalizzazione”.

“Il girone C di Serie C è livellato verso il basso. Il Catania ha affrontato le prime 6 della classe battendole tutte tranne il Giugliano. Ci sono squadre che per blasone dovrebbero fare la Serie A, ma il blasone non scende in campo e chiunque può battere o fermare chiunque. L’importante è essere lì, il Catania non ha mai perso i contatti con la vetta, ha perso una sola gara conseguendo sin qui ottimi risultati“.

“Infortuni? Si sono registrati questi intoppi, tutti contemporaneamente nella zona nevralgica del campo, Toscano è stato bravo a trovare soluzioni alternative e dosare l’ingresso dei giocatori. In questo senso vanno tessute anche le lodi del direttore Faggiano, a cui va dato merito di avere allestito una squadra di uomini e di ragazzi che si sostengono reciprocamente. Faggiano ha costruito una squadra importante”.

