ROSSAZZURRO 2024/25: la situazione dopo 9 giornate

Come ogni anno, al termine della stagione viene eletto il “Migliore Rossazzurro” in base al numero di preferenze che, di gara in gara, i tifosi del Catania attribuiscono ai giocatori in campionato. Al momento, quando sono trascorse le prime nove giornate nel girone C di Serie C, il calciatore ad avere ottenuto il maggior numero di consensi (3) continua ad essere il centrocampista Stefano Sturaro malgrado la sua indisponibilità dallo scorso 25 settembre.

Un vero peccato che il centrocampista sia stato costretto a dare forfait nel corso del primo tempo di Catania-Audace Cerignola. Per lui almeno due mesi di stop forzato a seguito di una distrazione del legamento collaterale mediale del ginocchio. Ad oggi, dunque, il centrocampista ligure comanda ancora la speciale classifica davanti a Kaleb Jimenez, Roberto Inglese, Marius Adamonis, Filippo D’Andrea, Luca Verna e Matteo Di Gennaro, tutti fermi ad una preferenza.

Sturaro 3 voti Jimenez, Inglese, Adamonis, D’Andrea, Verna, Di Gennaro 1 voto

