BOSCAGLIA (all. Latina): “Gara equilibrata, non abbiamo sofferto più di tanto. Bravi a sfruttare l’errore del Catania”

Allena il Latina da un paio di giorni e la sua squadra è riuscita nell’intento di fare addirittura bottino pieno a Catania. Roberto Boscaglia, neo allenatore nerazzurro, commenta così in sala stampa la vittoria al “Massimino”:

“E’ stato un grande esordio. Bravi i ragazzi che ci hanno creduto affrontando il Catania con grande umiltà e compattezza di squadra, perchè se vieni qui a giocare a viso aperto lo paghi. Noi ci siamo difesi bene, attaccando quando necessario. Con lo staff abbiamo trasferito solo qualche dettame tattico, c’era grande voglia nei ragazzi e l’hanno messa in campo. Siamo stati bravi a sfruttare l’errore del Catania in occasione del gol. Poi la partita si è messa in un certo modo e potevamo chiuderla con 5-6 ripartenze. Il Catania si è reso pericoloso su qualche calcio piazzato e alcune buone giocate ma non abbiamo sofferto più di tanto. Partita molto equilibrata che poteva essere spezzata da un episodio”.

“Abbiamo lasciato un pò le redini del gioco al Catania ma, quando potevamo, con delle trame di gioco ben costruite siamo riusciti a sfruttare alcuni piccolissimi difetti del Catania. Il Latina ha giocato con intensità nonostante fossimo praticamente senza punte di ruolo. Il Catania è una squadra alla quale se dai campo fai fatica, perchè è sorniona, quando ha spazi a disposizione ti mette in grandissima difficoltà. Se ti chiudi negli ultimi 20 metri ha giocatori in grado di scardinare la difesa, l’importante è avere sempre la via di mezzo, non andare troppo dentro, stare sui 35-40 metri perchè nel momento in cui recuperi palla gli puoi far male“.

“Perdi 2-3 partite e ti ritrovi ai playout, viceversa vinci un paio di gare e ti ritrovi ai playoff. La classifica è molto corta, c’è tantissimo equilibrio e l’esito delle partite non è scontato. Tutte le squadre hanno dei giocatori bravi, ci sono campi difficili. La Serie C è una categoria super difficile, molto più difficile anche della B. Nel momento in cui inanelli qualche risultato, bene. Se perdi qualche partita devi stare molto attento”.

