SERIE C: risultati e classifica. Il Catania perde posizioni, l’Avellino sale al terzo posto

Il turno domenicale archivia l’undicesima giornata del girone C di Serie C. Riportiamo di seguito i risultati ed i marcatori di ogni singola partita, pubblicando anche la classifica aggiornata:

RISULTATI

Audace Cerignola 2-1 AZ Picerno

64′ Pagliai (P), 73′ Capomaggio (C), 90’+2 Salvemini (C)

Avellino 6-0 ACR Messina

19′ De Cristofaro, 29′ Enrici, 45′ Russo, 56′ Russo, 73′ Patierno, 90’+2 Patierno

Benevento 1-0 Casertana

76′ Viviani

Catania 0-1 Latina

60′ Ercolano

Cavese 0-0 Potenza

Giugliano 1-3 Crotone

7′ Tumminello (C), 15′ Padula (G), 29′ Silva (C), 32′ Oviszach (C)

Monopoli 2-2 Trapani

39′ Lescano (T), 75′ Udoh (T), 90’+1 Vazquez (M), 90’+8 Vazquez (M)

Sorrento 2-1 Foggia

49′ Murano (F), 72′ De Francesco (S), 90’+4 Vitiello (S)

Taranto 0-0 Turris

Team Altamura 2-0 Juventus Next Gen

45’+3 Palermo, 90’+2 Minesso

CLASSIFICA

1. Benevento 25

2. Audace Cerignola 21

3. Avellino 19

4. Monopoli 19

5. Trapani 18

6. Catania 18 (-1)

7. AZ Picerno 17

8. Giugliano 17

9. Potenza 17

10. Sorrento 16

11. Crotone 14

12. Team Altamura 13

13. Turris 12 (-1)

14. Cavese 11

15. Casertana 11

16. Foggia 10

17. Latina 10

18. ACR Messina 9

19. Taranto 7

20. Juventus Next Gen 6

