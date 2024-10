CAPUANO (all. Foggia): “Grande rammarico. Regalata al Catania una gara che strameritavamo di vincere”

Mastica amaro l’allenatore del Foggia Eziolino Capuano dopo essere sfumata nel finale la conquista dei tre punti contro il Catania. Queste le sue parole in sala stampa

“Antecedentemente alla partita noi avevamo fuori Salines, Ercolani, Vezzoni e Camigliano, poi Vezzoni è entrato ma non si era mai allenato tutta la settimana, ad un certo punto sono venuti meno Mazzocco e Tascone, Zunno l’ho dovuto adattare terzino. Sicuramente potevamo gestire meglio il doppio vantaggio, il Catania ha avviato la gara con il colpo di testa di Montalto, poi loro non sono più esistiti. La gara sembrava giocata a parti invertite, con la mia squadra corta e aggressiva. Poi quando ti mancano tanti giocatori è tutto più difficile. C’è grande rammarico. il primo ad essere rammaricato sono io perchè non mi è piaciuto il fatto che stavamo portando a a casa una vittoria importantissima ed ho visto troppi tacchetti e giocate di fioretto sul 2-0. Magari avremmo dovuto prendere qualche fallo in più“.

“Da un lato c’è soddisfazione per la prestazione offerta, dall’altro il rammarico è grande per le assenze che avevamo e quelle che si sono aggiunte a gara in corso, prendi due gol nel finale e addirittura rischi di perderla pure. Con tutta la miriade di difficoltà la stavamo portando a casa. Abbiamo preso un gol molto sciocco soprattutto il primo, poi siamo andati in paura, non avevamo più certezze, mi aspettavo molto di più da chi è entrato, dovevamo tenere maggiormente palla. Sono molto deluso dall’atteggiamento dei subentranti, avremmo dovuto gestire il pallone molto meglio, fermo restando che la mia squadra ha fatto registrare passi avanti”.

“Nel primo tempo abbiamo tenuto sempre basso il Catania. E’ stato un bellissimo primo tempo, giocato anche con grande intensità. Non avrei cambiato modulo nel corso della ripresa perchè c’era solo il Foggia in mezzo al campo. Ho tolto Silvestro perchè era ammonito, poi ho cercato di tenere Mazzocco quanto più a lungo possibile ma già mi aveva chiesto il cambio tra il primo ed il secondo tempo, poi Tascone si è infortunato quindi non avevo più centrocampisti di ruolo e abbiamo perso equilibrio. E’ normale che ad un certo punto ci siamo abbassati, dopo siamo stati molto passivi e sappiamo che sulla la condizione atletica c’è molto da lavorare”.

“Abbiamo fatto 70 minuti molto buoni, poi siamo scomparsi dal campo. Il Foggia ha regalato una partita che strameritavamo di vincere. Ho visto un Foggia compatto e ordinato disputando una grande partita per lunghissimi tratti. Il Catania aveva preso pochi gol in tutto il campionato, noi gliene abbiamo fatti due più due sbagliati uno contro zero ed è stato annullato un gol a Murano per un blocco che in Serie C si fischia poco“.

