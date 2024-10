FOGGIA-CATANIA (Video): ecco gli highlights della sfida

Catania di scena allo stadio “Pino Zaccheria” contro il Foggia per la decima giornata del girone C di Serie C 2024/25. I rossazzurri, sotto di due gol, evitano la sconfitta in extremis siglando la rete del pareggio in pieno recupero.

Al 38′ Tascone porta in vantaggio i padroni di casa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Pagata un’ingenuità difensiva anche in occasione del raddoppio, messo a segno dallo stesso centrocampista rossonero, al minuto 51. Poi, a pochi minuti dal 90′, il neo entrato Inglese accorcia le distanze e, al 93′, arrivata la zampata del difensore etneo Di Gennaro che fissa il 2-2. La Lega Pro ha diffuso in queste ore il filmato contenente le azioni salienti della partita, pubblicato attraverso il canale ufficiale della piattaforma YouTube:

VIDEO: Foggia 2-2 Catania, gli highlights

(in caso di problemi di visualizzazione, aggiornare la pagina)

