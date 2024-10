CATANIA-LATINA: info prevendita biglietti

Oggi, Lunedì 21 ottobre, alle ore 10.00 ha inizio la prevendita dei tagliandi validi per assistere alla gara Catania-Latina, valevole per l’undicesima giornata del girone C del campionato di Serie C ed in programma allo stadio “Angelo Massimino” domenica 27 ottobre alle ore 15.00.

I biglietti saranno disponibili fino al fischio d’inizio online su TicketOne.it ed in tutte le rivendite autorizzate. Gli spettatori in possesso di tagliando acquistato online potranno accedere allo stadio mostrando il biglietto elettronico caricato su app wallet del proprio smartphone o sulla propria card “We Catania”, esibendo in entrambi i casi il documento d’identità. I possessori di abbonamento dovranno esibire necessariamente la card “We Catania” in originale (non saranno valide le ricevute provvisorie degli acquisti effettuati), il segnaposto e il documento d’identità.

Prezzi dei biglietti, inclusi diritti di prevendita:

Curve € 16

Tribuna B € 30

Tribuna A € 45

Tribuna Elite € 75

Settore Ospiti € 16

Biglietti gratuiti per i diversamente abili

Il Catania Football Club ha dedicato allo Stadio Angelo Massimino una sezione speciale nella parte superiore della Tribuna A per ospitare le persone con disabilità al 100%. I tifosi che presentano una disabilità al 100% hanno la possibilità di ottenere il titolo d’accesso gratuito a questa area durante ogni partita della squadra rossazzurra. Si precisa che i biglietti gratuiti sono disponibili fino a esaurimento posti nel settore dedicato.

Per richiedere l’accredito per un tifoso con disabilità e il suo accompagnatore (qualora la sua presenza sia espressamente indicata da certificato), è necessario inviare una e-mail all’indirizzo biglietteria@cataniafc.it. La richiesta deve essere effettuata a partire dal giorno successivo all’ultima partita del Catania FC allo Stadio Angelo Massimino e non oltre 72 ore prima della gara per cui si chiede l’accesso. Nella e-mail di richiesta è obbligatorio allegare la seguente documentazione:



* Modulo compilato in ogni sua voce (click qui)

* Copia fronte-retro di un documento d’identità valido;

– Copia del certificato di invalidità al 100%;

– Copia fronte-retro di un documento d’identità dell’accompagnatore, se indicato nel certificato.

All’interno della richiesta, è importante specificare se la persona con disabilità è in grado di deambulare o se si sposta in carrozzina, poiché questo influenzerà l’assegnazione dei posti. Si ricorda inoltre che i tagliandi per gli accompagnatori saranno concessi solo ed esclusivamente se la necessità della presenza di questi ultimi è specificata nel certificato di invalidità. Se la richiesta viene accettata, gli accrediti saranno inviati all’indirizzo email del richiedente entro il giorno antecedente la gara. Le richieste saranno gestite in base all’ordine di ricezione. L’accesso allo Stadio sarà garantito attraverso un varco appositamente designato in Piazza Spedini.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***