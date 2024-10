CATANIA FEMMINILE: le rossazzurre cadono a Matera

NOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB

Prima sconfitta stagionale per le ragazze allenate da Pierpaolo Alderisi: il Matera s’impone per 3-1 al termine di una gara caratterizzata da un vano assalto rossazzurro, frenato da tre traverse sul 2-1. Non basta la rete di Vittoria Musumeci, a segno nel finale della prima frazione. Domenica 27 ottobre, a Nesima, Catania-Gelbison Women.

Serie C Femminile – Girone C – Settima giornata – Domenica 20 ottobre – Campo Sportivo Paip, Matera.

Matera Women-Catania 3-1

Reti: pt 13° Lopez (M), 28° Sgaramella (M), 40° Musumeci; st 45° Chiapperini (M).

Matera Women: 23 Garcia Cervantes; 5 Trotta, 6 Chiapperini, 9 Sjostrom (17°st 21 Papapicco), 10 Lopez Gonzalez (42°st 4 La Torre), 11 Rumbley, 13 Paparella, 14 Bonasia, 16 Sgaramella, 18 Picchirallo (7°st 25 Fanelli), 19 Ventura. A disposizione: 22 Mazzanti; 3 Schino, 7 Correr, 17 Panico, 20 Franchetto. Allenatore: Giuseppe Lanzolla.

Catania: 32 Trentadue; 2 Pietrini (K), 4 Lanteri (35°st 75 Vetere), 5 Fiorile (1°st 7 Basilotta), 6 Gaglio (43°st 3 Saraniti), 9 Vitale (VK), 10 Cammarata, 17 Brunetti, 19 Sciuto (15°st 21 Petruzzella), 22 Musumeci (26°st 16 Milazzo), 92 Papaleo. A disposizione: 1 Orlando; 14 Russo. Allenatore: Pierpaolo Alderisi.

Ammonizioni: Chiapperini, Papapicco (M); Gaglio (C).

Tempi di recupero: pt 1’; st 5’.

Arbitro: Nico Valentini (Brindisi).

Assistenti: Enzo Ripoli (Policoro) e Daniel Lorubbio (Policoro).

