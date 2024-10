CATANIA: Meet&greet, piacevole serata con Ierardi, Lunetta e Luperini

Ieri, martedì 22 ottobre, presso il Catania FC Official Store e Catania FC Travel, rimasti eccezionalmente aperti fino alle ore 23.00, per tutti i tifosi etnei un’opportunità in più per condividere la passione rossazzurra e per regalarsi un articolo del merchandising ufficiale o un’esperienza di viaggio.

La gioia d’incontrarsi in una piacevole serata, nell’ambito di un meet&greet (che si è protratto fino alle 21.00) con i calciatori Mario Ierardi, Gabriel Lunetta e Gregorio Luperini, i quali hanno firmato maglie e articoli disponibili allo store. Presenti anche il vice presidente/amministratore delegato Vincenzo Grella ed il direttore marketing & sales Salvino Sinatra.

VIDEO: Meet&greet con Ierardi, Lunetta e Luperini

