SERIE C – Panchine: Cavese, Maiuri al posto dell’esonerato Di Napoli

Dieci punti in altrettante partite di campionato e due sconfitte consecutive, l’ultima delle quali maturata nel derby di Caserta, hanno suggerito agli aquilotti di esonerare l’allenatore Raffaele Di Napoli. Via anche il vice Alessandro Tatomir. Entrambi nella passata stagione hanno dato un contributo importante nell’ottica di riportare la Cavese tra i professionisti. Adesso sono costretti a lasciare il club. In sostituzione di Di Napoli ecco Vincenzo Maiuri, tecnico accostato nelle ultime ore anche al Latina ma che non ha trovato l’accordo con i pontini ed è fresco di risoluzione del contratto che lo legava ancora al Sorrento.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***