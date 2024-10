EX ROSSAZZURRI – Ricchiuti: “Il Catania farà un torneo di vertice. Stoppa ha bisogno di tempo, nessuno si aspettava che Inglese facesse così bene”

L’ex rossazzurro Adrian Ricchiuti si esprime sulle possibilità di vittoria del campionato del Catania e non solo, ai microfoni di Telecolor nel corso della trasmissione ‘Preview’:

“Toscano è un allenatore vincente per questa categoria, ho avuto modo di conoscerlo anche perchè lo scorso anno ha vinto il campionato col Cesena e quindi lo seguivo più da vicino. Sicuramente il Catania farà un campionato di vertice, poi sappiamo tutti che in C vince solo una squadra ed i playoff sono una lotteria, però il percorso che ha intrapreso il Catania è quello giusto. Ci auguriamo tutti che continui così fino alla fine, il Catania ha buone possibilità“.

“Nessuno si aspettava che Inglese facesse così bene, perchè quando ha firmato per il club rossazzurro molti erano un pò titubanti all’inizio ma credo stia rendendo al meglio. Il Catania ha in organico un giocatore come De Rose, che deve rientrare ed è molto forte per questa categoria, Toscano lo conosce benissimo, ha fatto un campionato straordinario a Cesena”.

“Stoppa? Ha tante qualità ma la C è un campionato dove la tecnica è difficile a volte tirarla fuori, magari la esprimi più facilmente in una categoria superiore. Gli servirà un pò di tempo ancora per rendere al meglio. Jimenez come me da calciatore per caratteristiche? A volte ti trovi meglio giocando più indietro perchè a ridosso dei difensori vieni marcato più spesso, invece partendo da dietro abbiamo più visione del campo. Con me Mihajlovic fu un maestro facendomi giocare mezzala, è stato quello l’emblema della mia esperienza a Catania perchè nessuno si aspettava che io facessi il centrocampista, lo ringrazierò per tutta la vita“.

“Le seconde squadre? Penso che l’introduzione delle seconde squadre sia qualcosa di positivo, intanto perchè pagano molto di più alla Lega Pro, poi fanno giocare tanti giovani. Al momento l’Atalanta è quella che sta facendo un pò meglio rispetto al Milan Futuro ed alla Juventus Next Gen”.

Quando tornerò a Catania? La mia compagna insieme con mio figlio vanno spesso a Catania, io adesso ho aperto una scuola calcio, dunque sono sempre impegnato e non riesco a trovare un pò di tempo per tornare in una città che per me rimarrà sempre nel cuore. Ho vissuto quattro anni bellissimi al di là dell’ultima stagione in cui ho giocato poco. Ricordo Catania con grande affetto, per me Catania e Rimini sono le città più belle in assoluto”.

