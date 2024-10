SPORT CATANESE – Futsal: Meta Catania, esordio vincente in campionato. Da mercoledì sarà Champions

Vittoria difficile all’esordio in campionato per la Meta Catania, che porta orgogliosamente lo scudetto cucito sul petto, al PalaCatania contro Came Treviso davanti a 1.200 spettatori. Successo che alimenta grande entusiasmo in vista della Champions League, dove tre giorni di fuoco attenderanno i rossazzurri dal 23 al 26 ottobre.

Primo tempo che si apre con il gol Podda. Gara bella e intensa, Treviso abile a trovare il pareggio con Sacon. Proprio a seguito di un’ingenuità di quest’ultimo la Meta sigla il 2-1 con Pulvirenti. A sette dal termine splendida giocata di Turmena e tocco del 3-1 di Bocão. Nella ripresa gara apertissima e riaccesa dal 3-2 di Japa, 3-2.

Etnei propositivi che devono fare i conti con le parate di Pietrangelo su Musumeci, Pulvirenti, Dian Luka e Turmena, ma anche gli ospiti sfiorano il pari e trovano Tornatore pronto a blindare il prezioso vantaggio. A tre dal termine palo clamoroso di Walex per Treviso e sulla ripartenze super gol di Arillo per il 4-2 spazio. Poi Tornatore chiude la saracinesca parando tutto e consegnando anche lui i tre punti alla Meta Catania.

Il commento del presidente Musumeci: “Vittoria voluta, prestazione efficace in termini di espressione di gioco, spirito di sacrificio e sofferenza che ci hanno portati a vincere con merito”. Il tecnico Juanra sottolinea: “E’ sempre complicato cominciare una stagione, siamo entrati in clima agonistico contro un avversario di assoluto valore. Bellissimo giocare la prima davanti ad un pubblico così numeroso. Possiamo dare ancora tanto”.

Di seguito le parole di Arillo, autore del 4-2: “Sul 3-2 ci serviva un gol importante per chiudere senza soffrire, dunque l’esultanza vistosa è stata voluta. Ho segnato in acrobazia, un gesto che mi viene naturale”. Giovanni Pulvirenti aggiunge: “Siamo emersi al momento giusto dopo avere lottato. Abbiamo gestito i momenti difficili aiutandoci sempre, realizzando il 4-2 contro una grande squadra. Sono felice per il rientro di Dian Luka, giocatore capace di fare la differenza”.

Mercoledì impegno alle 20.30 con i lussemburghesi del Differdange, il giorno dopo duello con gli austriaci del Linz, sabato 26 partita con i lituani del Kauno Zalgiris, sempre alle 20.30 ed al PalaCatania

IL TABELLINO

Meta Catania: Tornatore, Silvestri, Turmena, Musumeci, Arillo. A disposizione Timm, Podda, Pulvirenti, Dian Luka, Salamone, Pina, Bocão. All. Juanra

Came Treviso: Pietrangelo, Suton, Donin, Sacon, Japa. A disposizione: Fior, Azzoni, Di Guida, Ugas, Walex, Perazzetta, Del Gaudio. All. Rocha.

Marcatori: Primo tempo – al 4′ Podda, al 8′ Sacon, al 10′ Pulvirenti, al 13′ Bocão. Secondo tempo – al 2’43” Japa, al 16′ Arillo.

Ammoniti: Suton, Bocão, Sacon.

