EX ROSSAZZURRI: Vitale torna in D riabbracciando Rizzo, Sarno e De Luca

Ufficiale la ripartenza dalla Serie D per Mattia Vitale, reduce dalla prima annata vissuta da professionista con le maglie di Audace Cerignola e Monopoli. Le indiscrezioni delle scorse settimane trovano conferma con la formalizzazione del trasferimento a titolo definitivo dalla Sampdoria al Pompei del centrocampista, che proprio ieri ha compiuto 20 anni.

Vitale, peraltro, in rossoblu ritrova tre ex compagni di viaggio con i quali ha condiviso la splendida cavalcata del Catania verso la promozione in C: il centrocampista classe 1991 Giuseppe Rizzo (autore già di due gol), il 36enne esterno offensivo Vincenzo Sarno e l’attaccante di 33 anni Giuseppe De Luca, che ha risolto consensualmente il contratto col Catania a fine agosto. Tra le fila del Pompei militano anche gli ex Catania Andrea Zanchi e Matteo Di Piazza.

