VERSO FOGGIA-CATANIA: si rinnova il ballottaggio Stoppa-D’Andrea

26 anni il primo, 24 il secondo. Parliamo rispettivamente di Filippo D’Andrea e Matteo Stoppa. Possono ricoprire più ruoli nel reparto avanzato (l’ex Cerignola può anche giostrare da prima punta) e, in questo momento, sono accomunati dal fatto di non essere riusciti a trovare la via del gol in casacca rossazzurra. Entrambi lo cercano, mister Toscano li alterna spesso.

In vista della trasferta di Foggia D’Andrea avrà motivazioni particolari, essendo un ex dell’incontro visti i suoi trascorsi in rossonero nella stagione 2020/21 siglando 6 reti. Per lui si tratterà, dunque, di un ritorno allo “Zaccheria”, dove ha anche segnato da avversario la scorsa stagione (quattro vittorie ed una sconfitta nei precedenti contro la squadra pugliese).

Stoppa, invece, non ha mai vestito la maglia del Foggia ma ha affrontato i satanelli riportando un pareggio ed una vittoria quando militava tra le fila della Juve Stabia nel 2021/22, firmando una doppietta nel 3-1 inflitto ai foggiani al “Menti” il 31 gennaio di due anni fa. Adesso che Toscano sta proponendo con regolarità il modulo a due punte, vedremo a chi toccherà fra D’Andrea e Stoppa giocare dall’inizio, affiancando con ogni probabilità Inglese.

