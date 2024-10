FIGC: scadenza 16 ottobre, nessun rischio per il Catania

“Per il Catania non c’è nessun rischio in relazione alla scadenza del 16 ottobre e lo dico con assoluta certezza”. E’ quanto assicurato dal collega Alessandro Vagliasindi nel corso della trasmissione sportiva ‘Corner’, su Telecolor, dopo alcune voci che si sono rincorse negli ultimi giorni circa il presunto rischio di una nuova penalizzazione per il club rossazzurro. Ricordiamo che entro mercoledì 16 ottobre tutte le società di seconda e terza serie devono documentare alla Figc l’avvenuto pagamento degli emolumenti nonché delle ritenute Irpef (anche relative agli incentivi all’esodo dei tesserati), dei contributi Enpals e fondo di fine carriera dovuti, che riguardano il primo bimestre della nuova stagione, ovvero dal 1° luglio al 31 agosto 2024.

