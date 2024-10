INFERMERIA: da valutare le condizioni di D’Andrea

Il match casalingo col Latina ha dato il via ad un trittico di partite fondamentali per il Catania. La prima è andata nel peggiore dei modi, adesso i rossazzurri sono chiamati al riscatto immediato sull’insidioso campo di Torre del Greco affrontando la Turris, poi tornerà al “Massimino” per sfidare il Messina. Settimana nella quale si valutano anche le condizioni fisiche di D’Andrea, attaccante che ha subito un duro colpo al fianco nel corso del primo tempo domenica ed è stato sostituito proprio per questa ragione da Toscano.

Per il resto Di Tacchio dovrebbe rientrare nei primi mesi del nuovo anno, per Sturaro s’ipotizza ancora un mese di stop ma dipende da come evolveranno le sue condizioni nelle prossime settimane. L’ex Cesena De Rose è vicino al rientro, ma si attendono ulteriori controlli. Da quasi due settimane è indisponibile anche Celli per un problema muscolare che lo ha costretto a saltare la trasferta di Foggia ed il match interno col Latina.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***