SERIE C: Foggia, Capuano si dimette dopo un mese

Sorpresa a Foggia. Dura un mese esatto l’avventura di Eziolino Capuano sulla panchina rossonera. L’allenatore, al termine del match perso a Potenza contro il Sorrento, ha infatti presentato le dimissioni. Dimissioni che restano irrevocabili nonostante le interlocuzioni del club con Capuano, di conseguenza sono state accettate senza riserva. L’ex tecnico del Taranto ha rinunciato a qualsiasi emolumento.

Queste le sue parole a Foggia Tv: “Forse non sono in grado di allenare questa squadra, mi assumo tutta la responsabilità di questo. Nella vita la dignità di persona deve andare davanti a tutto. Sono venuto con onestà, non è possibile. Questa non è la squadra di Capuano. Voglio parlare col presidente, perché ho visto delle cose assurde. In 35 anni di carriera mai ero finito in questa situazione. Mi dimetto. Quello che ho visto in campo… io non sono degno forse, mi faccio da parte”.

