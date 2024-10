CONVOCATI: D’Andrea e Lunetta saltano il match di Torre del Greco

E’ sempre emergenza in casa rossazzurra. In vista della gara con la Turris, in programma giovedì allo stadio “Amerigo Liguori” di Torre del Greco, l’allenatore del Catania Domenico Toscano potrà contare su 21 calciatori. Ai soliti De Rose, Di Tacchio, Popovic e Sturaro si aggiungono D’Andrea, che ha riportato una contusione nel corso del match con il Latina, e Lunetta, alle prese con un risentimento muscolare. Rientra Celli, che era stato alle prese con un affaticamento muscolare. Di seguito gli atleti a disposizione, ruolo per ruolo:

PORTIERI – 1 Klāvs Bethers, 12 Damiano Butano, 31 Marius Adamonis

DIFENSORI – 3 Alessandro Celli, 15 Matteo Di Gennaro, 16 Alessandro Quaini, 24 Ertijon Gega, 27 Alessio Castellini, 36 Oscar Santo Allegra, 68 Mario Ierardi

CENTROCAMPISTI – 10 Kaleb Joel Jiménez Castillo, 14 Luca Verna, 17 Gregorio Luperini, 19 Alessandro Raimo, 20 Gianluca Carpani, 33 Armando Anastasio, 37 Carmelo Forti, 44 Davide Guglielmotti

ATTACCANTI – 9 Roberto Inglese, 21 Matteo Stoppa, 32 Adriano Montalto

