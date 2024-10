LA SICILIA: “Catania, c’è il Latina. Toscano chiede di non abbassare la tensione”

“Cinque gare interne, quattro gol messi a segno, zero beccati. E anche zero sconfitte. L’effetto Massimino spinge il Catania oltre l’attualità. C’è da affrontare il Latina, che è l’avversario di turno al pari di una concentrazione che non deve venir meno. La rimonta di Foggia ha insegnato qualcosa, ma le indicazioni di scuderia sono state sempre uguali, alla ripresa degli allenamenti: «Non abbassiamo la tensione»”, riporta La Sicilia.

Toscano ha chiesto di insistere “eliminando le lacune di un primo tempo, quello di Foggia, che al tecnico non è piaciuto: «Non possiamo prendere uno schiaffo, anche due, e poi reagire». Ecco perchè domenica l’allenatore si attende un avvio di gara differente e anche una tenuta più omogenea soprattutto di fronte alle possibili difficoltà”, si legge.

“Il fatto di non aver subito gol in casa è un segnale confortante, ma che deve essere incrementato. Sia Bethers che Adamonis si sono fatti in quattro pur di non raccogliere palloni in fondo al sacco ma la differenza l’ha fatta tutto il gruppo che «comincia a difendere nell’area avversaria, sono le punte le prime a impegnarsi nelle fase di non possesso», ha spesso puntualizzato lo stesso Mimmo Toscano”.

Ogni giorno che passa “il Catania aggiunge qualità, forza fisica, intesa tra reparti e fame di successi”. Il Latina “non sarà una squadra cuscinetto”, ecco perchè alla ripresa degli allenamenti “la faccia di Toscano era identica: concentrata, rabbiosa, quando era necessario richiamare le giuste posizioni in campo, anche paterna nel complimentarsi con i giocatori che hanno come sempre dato tutto”.

