LA SICILIA: “La città sogna la Serie B fidandosi di un gruppo che trasmette sicurezza”

“L’entusiasmo che c’è a Catania se lo sognano tante piazze di Serie A: Monza, Empoli, a volte anche Udine. Basta aver organizzato una squadra che gioca a pallone e rinnova il senso di appartenenza per coinvolgere la città”, riporta La Sicilia. “Tre vittorie di fila hanno non solo proiettato la squadra ai vertici, ma coinvolto i catanesi, anche chi non segue abitualmente il calcio. I boati dopo i gol di Carpani e Inglese ci avvicinano ai ricordi della Serie A transitata negli otto anni più recenti da queste parti”.

La categoria attuale “non è adeguata e al Catania sta stretta. Dieci anni fa l’ultimo campionato di Serie A. Rovinoso, non solo per la retrocessione, ma anche per quel che è successo qualche mese dopo con scandali, declassamento in Serie C e crisi acute. Anche la cancellazione del club. Dieci anni in C. Eppure al minimo soffio di vento, i tifosi spingono a più non posso”, si legge.

“Più si soffre, più si reagisce incitando. I catanesi sono fatti così”, evidenzia l’articolo di Giovanni Finocchiaro che aggiunge: “Catania sogna (e pretende, giusto così) il ritorno in Serie B. Sembra una stagione ideale perchè l’allenatore è quello giusto, i giocatori danno l’anima, i tifosi sono al loro posto come sempre. In una città che a volte mostra falle vistose sotto il profilo sociale ed economico ma che accoglie turisti tutti i giorni perchè ha un patrimonio culturale e paesaggistico incantevole, il calcio rappresenta comunque il volano di tutto”.

