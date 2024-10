LA SICILIA: “Toscano ha assorbito le energie di una città che ha imparato ad amare”

“Toscano è un allenatore che la piazza ha subito accolto come uno di famiglia perchè ha il carattare che al catanese piace: burbero quando serve, duro in allenamento, non cerca alibi quando le cose vanno male, difende la squadra quando è necessario ma in allenamento non risparmia strali se deve riprendere l’errore, anche il minimo”, riporta La Sicilia. “Poi è un allenatore che ha assorbito le energie di una città che ha imparato ad amare”, si legge nell’articolo di Giovanni Finocchiaro.

“Sui social lo hanno ritratto mentre, dopo il periodo delle tre gare senza successi, raccoglie il sale scaramanticamente lanciato dalla tribuna A. Insomma anche quella mimica a braccia aperte, come se dalla panchina volesse coprire il campo, sono da direttore d’orchestra navigato che martella i suoi giocatori anche quando tornano a casa”, sicuro che la squadra abbia ancora margini di miglioramento elevati.

