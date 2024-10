MEDIA SPETTATORI: Catania al 18/o posto in Italia dalla A alla C

Il sito d’informazione Pianeta Serie B, avvalendosi dei dati di stadiapostcards.com stila una speciale classifica relativa alla media spettatori che si registra sugli spalti del campionato italiano dalla Serie A alla C. Il Catania, forte dei suoi 17.570 spettatori che mediamente seguono la squadra di Mimmo Toscano allo stadio “Angelo Massimino”, occupa il 18/o posto davanti a piazze come Bari, Cagliari, Salerno, Cesena, Empoli, Monza e Venezia. Ecco di seguito riportata la Top 30, dove il Catania rappresenta l’unico club di C:

Inter 72.845 (Serie A) Milan 71.039 (Serie A) Roma 64.694 (Serie A) Napoli 49.413 (Serie A) Lazio 43.127 (Serie A) Juventus 40.731 (Serie A) Genoa 32.352 (Serie A) Bologna 26.991 (Serie A) Lecce 26.869 (Serie A) Verona 25.096 (Serie A) Palermo 24.792 (Serie B) Atalanta 22.940 (Serie A) Sampdoria 22.693 (Serie B) Torino 22.619 (Serie A) Udinese 22.123 (Serie A) Fiorentina 19.710 (Serie A) Parma 19.614 (Serie A) Catania 17.570 (Serie C) Bari 17.055 (Serie B) Cagliari 15.896 (Serie A) Salernitana 14.489 (Serie B) Cesena 12.382 (Serie B) Empoli 12.171 (Serie A) Monza 11.737 (Serie A) Venezia 10.577 (Serie A) Como 10.398 (Serie A) Frosinone 10.372 (Serie B) Catanzaro 10.269 (Serie B) Reggiana 9.552 (Serie B) Modena 9.481 (Serie B)

