MARCATORI CATANIA: primo gol di Di Gennaro, Inglese si conferma il migliore finalizzatore

Tenendo conto delle gare disputate in questa stagione tra Coppa Italia e campionato, dopo Foggia-Catania sono 12 i calciatori rossazzurri andati a segno finora per un totale di 16 volte in cui la palla è stata depositata in fondo al sacco dalla squadra di mister Toscano. In campionato, invece, raggiunta quota 14 gol firmati da 10 calciatori differenti.

E’ andata ancora a segno la punta abruzzese Roberto Inglese, al suo quarto centro con la maglia del Catania allo stadio “Zaccheria”. Prima marcatura, invece, per l’ex difensore della Carrarese Matteo Di Gennaro, la cui rete a Foggia è stata decisiva nell’economia della gara. Riportiamo di seguito la classifica marcatori aggiornata in casa Catania:

MARCATORI ROSSAZZURRI STAGIONALI

Inglese – 4 GOL Carpani – 2 GOL Di Gennaro, Jimenez, Guglielmotti, Lunetta, Montalto, Verna, Quaini, Anastasio, Luperini, Popovic – 1 GOL

MARCATORI ROSSAZZURRI IN CAMPIONATO

Inglese – 4 GOL Carpani – 2 GOL Di Gennaro, Jimenez, Guglielmotti, Lunetta, Montalto, Verna, Quaini, Anastasio – 1 GOL

