PAROLA AI TIFOSI – i cuGGini: “Catania, primo tempo più brutto della stagione ma abbiamo uomini in campo”

“Tifosi sfegatati del Catania, tentiamo di commentare le vicende rossazzurre con liscìa”. Si definiscono così i cuGGini che, via social, si sono espressi in questi termini, con il consueto ausilio del dialetto catanese, dopo il pareggio esterno ottenuto in extremis dal Catania contro il Foggia:

“Commentare una partita del genere è sempre difficile, quasi impossibile. Noi, purtroppo, ci siamo passati e sappiamo cosa significa. Per questo l’immagine scelta per commentare la partita appartiene tutta agli avversari, il pensiero e la solidarietà va a loro. E la partita si è vissuta in un clima “particolare”. Difficile, per entrambi; all’interno di quest’aria molto pesante ne è uscito meglio il Foggia, bravo a sfruttare l’onda emotiva e a trovare un doppia vantaggio”.

“Il Catania, complice il clima e un campo ortofruttiscolo, incappa nel primo tempo più brutto stagionale, meritando lo svantaggio. Toscano cambia così le carte, inserendo gente più tonica e la storia cambia, nonostante un raddoppio che avrebbe potuto tagliare le gambe a chiunque ma non a questo gruppo, che nelle difficoltà ambientali, di infortuni sia fisici che tecnici (vedi rigore orripilante di D’Andrea) riesce comunque a trovare il pareggio con un Inglese formato Premiere e con Di Gennaro che non segna di testa come si potrebbe prevedere ma con un gol da rapace d’area (al contrario sempre di D’Andrea che si ammucca un gol solo a 2 metri dalla porta). La caratteristica della squadra si vede proprio nel 2-2: nonostante il pareggio arrivato all’ultimo, invece di esultare, Di Gennaro prende subito la per tentare di vincere nei due minuti restanti”.

“Agli esteti del calcio possiamo solo ribadire che il girone C di serie C è questo, si gioca in questi campi ed anche in queste condizioni, bisogna sempre togliere l’abito buono e mettersi la tuta per sporcarsi le mani: la squadra c’è ed è buona; sosteniamoli, sempre, perchè finalmente abbiamo uomini in campo, e così sarebbe stato anche se avessimo perso. Sempre e solo Fozza Catania!!”.

