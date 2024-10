STAMPA LOCALE – Vagliasindi: “Catania, la squadra va ancora a folate. Equilibrio riconquistato a centrocampo nel secondo tempo”

Il giornalista Alessandro Vagliasindi, nel corso di ‘Anteprima Corner’, su Telecolor commenta così il pareggio del Catania maturato a Foggia:

“E’ stata una partita atipica, giocando in un contesto quasi surreale per i noti fatti che hanno preceduto la gara. Non è facile attaccare bene la spina in situazioni di questo tipo. Questo fattore ha segnato l’avvio un pò incerto del Catania, un primo tempo giocato sotto ritmo, con delle spaziature non corrette soprattutto nelle distanze tra il centrocampo e l’attacco. Il Foggia in perfetto stile Capuano si è messo lì, aspettando l’attimo propizio, collezionando calci piazzati e su uno di questi ha sbloccato la partita”.

“Il Catania ha cambiato totalmente registro dopo il rientro dagli spogliatoi, con correzioni in corso di Toscano che ha capito che con quello spartito evidentemente non ci sarebbe stato scampo. Mentalmente la squadra ha assorbito anche gli eventi avversi, vedi il 2-0 di Tascone ed il rigore sbagliato, continuando a mettere pressione al Foggia, impaurito fino al pareggio di Di Gennaro. L‘impatto al match pur evidenziando i fattori ambientali non è stato adeguato, il Catania aveva anche il compito di rispondere al Benevento che aveva vinto facile a Potenza contro il Sorrento il giorno prima. Non ha trovato gli argomenti – se non il colpo di testa iniziale di Montalto – per far valere in campo il peso specifico nettamente superiore al Foggia, fattore che Toscano cercherà in tutti i modi di correggere per rendere ancora più intenso il modo di esprimersi di una squadra che va ancora a folate“.

“Raramente il Catania è riuscito a mettere insieme due tempi dello stesso livello sul piano mentale e tecnico. Su questo argomento Toscano deve continuare a lavorare, ricercando soluzioni alternative in attacco alla prolificità certificata di Inglese, perchè il rendimento realizzativo degli altri attaccanti vede un bottino molto misero. Questa è una squadra nuova, che giocoforza ha bisogno di un lasso di tempo adeguato per essere massimamente competitiva. Squadra ricostruita sulle ceneri di quelle della scorsa stagione”.

“Il Catania a Foggia ha preso due gol evitabilissimi, non è un abito che la squadra ha indossato nelle partite precedenti dove aveva mostrato grande solidità difensiva. Ma con delle correzioni in corsa il Catania ha riconquistato equilibrio a centrocampo, perchè per vari motivi Luperini, Stoppa e Jimenez giravano a vuoto; a nessun avversario di C di medio-alto livello puoi concedere queste situazioni a centrocampo perchè le paghi. Poi il Catania si è rimesso in campo più corto ed ha prodotto calcio perchè la manovra fluiva in un altro modo rispetto al primo tempo”.

