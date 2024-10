SCIVOLONE ROSSAZZURRO: Catania fischiato, Ercolano fa il colpaccio

>>>Clicca qui per visualizzare il tabellino e le statistiche della partita<<<

Un Catania brutto per larghi tratti dell’incontro, cede l’intera posta in palio al Latina. Clamorosa affermazione dei nerazzurri al “Massimino”, decisiva la rete di Ercolano al quarto d’ora della ripresa. Male i padroni di casa anche sul piano dell’atteggiamento, dando l’impressione di non assicurare in campo quel furore agonistico che ha spesso caratterizzato il loro cammino in campionato. Latina che, invece, dopo qualche difficoltà iniziale ha saputo compattarsi e gestire la gara senza troppe sbavature. Partita complessivamente poco spettacolare con tanti errori nell’impostazione del gioco sia da una parte che dall’altra, ma il Latina è stato premiato per avere messo qualcosa in più sul piano nervoso e motivazionale, rivelandosi più concreto ed incisivo in avanti.

Catania che conferma gran parte dell’undici iniziale di Foggia, ad eccezione di Carpani, Inglese e D’Andrea. Prima del fischio d’inizio, il D.S. Faggiano incoraggia la squadra a bordo campo. Bethers a difesa dei pali, prendendo il posto di Adamonis. Etnei più manovrieri nel corso della prima frazione effettuando un buon numero di cross nell’area di rigore ospite, ma manca la stoccata vincente. Latina ben chiuso dietro che prova a pungere attraverso alcune ripartenze. Al 15′ tentativo di Improta con la conclusione mancina che finisce a lato. Una decina di minuti più tardi, si registra un bel suggerimento dalla destra per D’Andrea, l’attaccante romano tuttavia colpisce male il pallone e l’azione sfuma.

La ripresa si apre con una ghiotta opportunità per il Latina. I pontini approfittano di un errato disimpegno, Petermann conquista il pallone, calcia in porta ma Bethers si rifugia in angolo. Il Catania risponde con un paio di iniziative di Inglese, che va a segno ma in entrambi i casi l’arbitro fischia il fuorigioco. Al 59′ occasione Catania, sugli sviluppi di un corner il neo entrato Lunetta prolunga di testa sul secondo palo dove Carpani non riesce a colpire. Gol sbagliato, gol subito. E’ la dura legge del calcio che, in questo caso, condanna il Catania: errore di Di Gennaro al 60′, Ercolano si presenta a tu per tu con Bethers e lo batte con un tiro in diagonale.

Ti aspetti la reazione veemente del Catania, invece i rossazzurri accusano il colpo attaccando con poca lucidità e tanta confusione. Toscano inserisce anche Montalto, Quaini e Luperini – ad inizio ripresa Stoppa al posto di un impalpabile D’Andrea – ma la sua squadra non riesce a perforare l’attenta difesa del Latina. Inglese, molto generoso, fa partire un gran tiro respinto alla grande da Zacchi ma, per l’ennesima volta, l’azione viene interrotta per fuorigioco. Con il Catania sbilanciato in avanti, nel finale i nerazzurri tentano di chiudere sul 2-0 l’incontro ma Bethers si fa trovare pronto, prima respingendo il tiro di Saccani, poi bloccando la conclusione di Improta.

Allo scadere dei 6′ di recupero, piovono fischi dagli spalti per la prestazione insufficiente offerta dal Catania. “Meritiamo di più”, urla la Curva Nord all’indirizzo dei calciatori rossazzurri mentre fa festa la comitiva nerazzurra per un risultato che pareva totalmente insperato alla vigilia. Il Catania cade nella trappola Latina facendo registrare decisi passi indietro sotto il profilo del gioco e dell’atteggiamento. Giovedì c’è la possibilità di rialzare subito la testa a Torre del Greco.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***