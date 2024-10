TOSCANO a Telecolor: “Partita complicata. Dobbiamo crescere ed imparare da questa sconfitta”

Catania sconfitto in casa dal Latina. L’allenatore rossazzurro, Mimmo Toscano, commenta il risultato negativo (0-1) ai microfoni di Telecolor:

“Sapevo che sarebbe stata una partita complicata, noi ci siamo creati delle difficoltà da soli. Queste partite a volte servono per crescere. Abbiamo fatto girare lentamente la palla, qualche occasione l’abbiamo creata ma non siamo stati incisivi. Loro hanno messo qualcosa in più dal punto di vista della determinazione. Nel calcio o vinci o impari, noi abbiamo da imparare. Dal punto di vista mentale soprattutto, noi dobbiamo crescere”.

“Dobbiamo lavorare, come abbiamo fatto in altre circostanze. Resettiamo vittorie e sconfitte rimettendoci a lavorare. Quando affronti una squadra che cambia in panchina di solito è sempre complicato. Il secondo tempo lo avevamo iniziato bene, dopo aver incassato il gol abbiamo perso lucidità, siamo diventati frenetici e ci siamo allungati. D’Andrea ha preso un colpo al fianco, è uscito per questo”.

