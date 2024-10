SERIE C: incidente stradale al rientro da Potenza, perdono la vita alcuni giovani tifosi del Foggia

Tragica morte di tre giovanissimi tifosi del Foggia avvenuta nella serata di ieri, domenica 13 ottobre, mentre tornavano da Potenza, dove si era svolta la partita tra le due squadre di calcio del girone C di serie C. Le vittime sono tre ragazzi di 13, 17 e 21 anni: si chiamavano Michele Biccari, Gaetano Gentile e Samuele Del Grande.

Un quarto ragazzo di 16 anni è ricoverato in gravi condizioni al “San Carlo” di Potenza. Erano su un pulmino che viaggiava sulla statale 93 tra Potenza e Melfi, con nove persone a bordo, quando – per cause ancora in corso di accertamento – il mezzo si è scontrato frontalmente con un’automobile che procedeva in senso opposto. Sul posto sono giunte pattuglie della polizia, vigili del fuoco e personale del 118. Uno dei ragazzi è morto subito, mentre gli altri due sono deceduti poco dopo.

La sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo, in un post, scrive che si tratta di «una tragedia che colpisce e addolora ognuna e ognuno di noi. La città tutta si stringe attorno ai familiari e amici delle vittime». Cordoglio è stato espresso anche dalla Lega Pro e dalle due squadre di calcio.

«Lega Italiana Calcio Professionistico esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa dei tre tifosi del Foggia deceduti a causa di un incidente stradale mentre rientravano dalla trasferta di Potenza. Alle famiglie e al club rossonero, in questo difficile momento, giungano le più sincere e sentite condoglianze di tutta la Lega Pro», riporta la Lega Pro. «In queste ore concitate il Calcio Foggia 1920 esprime il suo cordoglio alla Foggia Ultras e alle loro famiglie», si legge nel post della società rossonera. «Il Potenza Calcio esprime il più sentito cordoglio alla comunità foggiana», dicono invece i rossoblu.

