CATANIA FEMMINILE: pirotecnico pareggio a Nesima contro il Grifone Gialloverde

NOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB

Terzo pareggio consecutivo per le ragazze allenate da Pierpaolo Alderisi, due volte in vantaggio con il Grifone Gialloverde nel corso di un match concluso sul 3-3. In evidenza Beatrice Vitale, sempre a segno in questo campionato ed oggi autrice di una doppietta; già 6, le reti firmate dall’attaccante etnea. Alessia Cammarata ha firmato il gol del provvisorio 2-1. In classifica, rossazzurre al sesto posto a quota 9 punti con il Palermo e con il Matera Women prossimo avversario.



Serie C Femminile – Girone C – Sesta giornata – Domenica 13 ottobre – Nesima

Catania-Grifone Gialloverde 3-3



Reti: pt 16° Vitale, 22° Padovan (GG), 23° Cammarata, 25° Mevoli (GG) su rigore; st 13° Mevoli (GG) su rigore, 37° Vitale.



Catania: 32 Trentadue; 2 Pietrini (K), 5 Fiorile, 6 Gaglio, 9 Vitale, 10 Cammarata, 17 Brunetti, 19 Sciuto, 22 Musumeci (13°st 7 Basilotta), 23 Di Stefano (VK) (23°st 16 Milazzo), 92 Papaleo. A disposizione: 1 Orlando; 3 Saraniti, 4 Lanteri, 27 Buscemi, 42 La Porta, 75 Vetere, 91 Spina. Allenatore: Pierpaolo Alderisi.



Grifone Gialloverde: 1 Girvasi; 2 Di Bernardino, 3 D’Onofrio, 4 Ferrazza (K), 5 Pagiarino, 6 Graziosi, 7 Libera, 8 Mandara, 9 Padovan (24°st 15 Felici), 10 Mevoli, 11 Conti (35°st 16 Ciaralli). A disposizione: 13 Bascherini, 14 Egidi. Allenatore: Marco Stomeo.



Ammonizioni: Fiorile, Di Stefano (C); Mevoli, Di Bernardino (GG).

Espulsioni: Maria Di Stefano al 49°st per somma di ammonizioni.



Tempi di recupero: pt 1’; st 4’.



Arbitro: Pierludovico Arnese (Teramo).

Assistenti: Sergio Privitera (Catania) e Salvatore Stefano Nicosia (Catania).

