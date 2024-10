SERIE C – Maradona jr: “Ad oggi il Benevento merita la vetta. Catania, pubblico e Toscano arma in più. Sulla carta Avellino più forte”

Diego Armando Maradona Junior, ai microfoni di ‘Focus C’ su OttoChannel, si è soffermato sul girone C di Serie C. Queste alcune delle sue riflessioni evidenziate:

“Io credo che il Benevento abbia una grande forza in Gaetano Auteri, allenatore che in questa categoria sposta gli equilibri. Sulla carta forse Avellino e Trapani sono le squadre più forti, però sono staccate e c’è da lottare perchè comunque il Catania è una grande piazza, non so se Cerignola e Monopoli sono attrezzate per arrivare in fondo. Il Giugliano ha un allenatore molto bravo, guida una squadra che già l’anno scorso ha inserito una grande marcia dopo avere cambiato guida tecnica”.

“In termini di esperienza in panchina Toscano è quello che ha vinto forse di più negli ultimi anni, e poi a Catania c’è un pubblico molto importante. Io ho avuto l’opportunità di giocare due anni a Catania con il beach soccer e ho visto l’amore della tifoseria catanese nei riguardi della propria squadra. Il Catania è una società che sta investendo tantissimo, gioca per vincere la C”.

“Mi piace il progetto giovani del Benevento, però nel mondo siamo gli unici che ci meravigliamo quando una società abbraccia un progetto di questo tipo, ma se i giovani sono forti devono giocare. In qualsiasi categoria. Dietro le squadre con allenatori giovani, poi, c’è sempre un grande allenatore, e per me Auteri non ha nulla a che vedere con questa categoria”.

“L’Avellino è allenato da Biancolino, che conosce la piazza e sa cosa significa vincere ad Avellino. Per me sulla carta l’Avellino è la più forte di tutte. Una squadra che si può permettere Cionek, Palmiero, D’Ausilio, Russo, Sounas e Patierno non può giocare per i playoff ma deve puntare a vincere il campionato, anche per quanto ha speso. Però ripeto, è difficile poter dire chi possa arrivare in fondo. Oggi il Benevento è primo in classifica ed è giusto così per quello che si è visto finora, però il campionato è lungo e difficile”.

