VERSO FOGGIA-CATANIA: per i rossazzurri decimo confronto con una squadra di Capuano

Decimo confronto per una squadra allenata da Eziolino Capuano contro il Catania, avversario domenica pomeriggio allo stadio “Pino Zaccheria”. L’attuale tecnico del Foggia, nei precedenti coi rossazzurri ha fatto registrare quattro sconfitte, tre pareggi e due vittorie.

La prima volta risale ad un Cavese-Catania vinto per 2-1 dalla squadra campana, non bastò il gol di Ricca alla formazione allora guidata da Franco Gagliardi. Era il 21 settembre 1997, Serie C2. Nella successiva stagione, stessa categoria ma successo rotondo in favore del Catania contro gli aquilotti: 4-1. Pellegrini, Piperissa e Lugnan (doppietta) i marcatori per la squadra dell’Elefante. Il 4 ottobre 1998, nuovo confronto: Catania 1-1 Cavese: Ria rispose al 90’ al vantaggio etneo di Passiatore. L’8 febbraio 1999, Cavese 0-0 Catania al “Simonetta Lamberti”.

Il 5 maggio 2019 sancì invece l’esonero di Walter Novellino, a seguito di un Catania 1-1 Rieti, con la società etnea che richiamò in panchina Andrea Sottil per affrontare i Play Off di Lega Pro. Un rigore di Lodi permise al Catania di portarsi in vantaggio, ma al 30′ un altro penalty realizzato da Cernigoi fissò il risultato sul pari.

Il 22 gennaio 2020 in Serie C fu l’Avellino di Capuano a siglare il primo gol del match al “Massimino” con Walter Zullo. Tra il 45′ ed il 94′ però l’Elefante rispose con Curiale e Sarno, autore di una doppietta (uno dei due gol su rigore, ndr) per il definitivo 3-1. A dicembre del medesimo anno, successo catanese a Potenza con rete di Sarao nei minuti finali. Lo scorso anno, nel girone d’andata successo di misura del Catania contro il Taranto con gol di Di Carmine al 66′ mentre, in occasione del match di ritorno, riuscirono a prevalere gli uomini allenati da Capuano, sempre con il punteggio di 1-0, a segno De Marchi all’11.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***